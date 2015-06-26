

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN TEOG AÇIKLAMASI



24 Haziran Salı günü Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Uygulaması Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığı ve iş ve işlemlerin belirtilen takvim doğrultusunda yürütüldüğü anımsatılmıştı.







Kılavuzda, yerleştirme esas puanların 24 Haziran'da ilan edileceğinin duyurulduğu hatırlatılan açıklamada, "Ancak süreç içerisinde bir soruya açılan davaya ilişkin mahkeme kararı beklendiğinden, yerleştirmeye esas puanların açıklanması idari mahkeme kararı neticesi yapılacaktır" denilmişti..