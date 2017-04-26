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teog kaç saat sürecek? teog sınavı saat kaçta bitecek?

TEOG KAÇ SAAT SÜRECEK? TEOG SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavları bugün başlıyor.

Tarih : 26 Nisan 2017, 10:08
Puan Ver : Teog Kaç Saat Sürecek? Teog Sınavı Saat Kaçta Bitecek?(10/10)11


Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavları bugün başlıyor. Sınava 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılacak. Peki TEOG sınavı ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek?



TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ilk oturumu bugün gerçekleştirilecek. 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılacak. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenlenecek.



TEOG SINAVI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Sınavlarda, yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de başlayacak, teneffüs araları ise 30 dakika olacak. Öğrenciler, bugünkü ilk oturumda Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda ise Fen Bilimleri, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava girecek. Öğrenciler her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak.



 



kaynak:hürriyet








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