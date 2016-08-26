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teog 2.nakil dönemi bugün sona eriyor

TEOG 2.NAKİL DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR

TEOG yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği boş kontenjanlar listesi MEB'in sitesinde yayınlandı. İstemedikleri okula yerleşen adaylar için ise 2. dönemi bugün sona eriyor.

Tarih : 26 Ağustos 2016, 11:57
Puan Ver : Teog 2.Nakil Dönemi Bugün Sona Eriyor(0/10)


TEOG yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği boş kontenjanlar listesi MEB'in sitesinde yayınlandı. İstemedikleri okula yerleşen adaylar için ise 2. dönemi bugün sona eriyor.








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