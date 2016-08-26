TEOG 2.NAKİL DÖNEMİ BUGÜN SONA ERİYOR
TEOG yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği boş kontenjanlar listesi MEB'in sitesinde yayınlandı. İstemedikleri okula yerleşen adaylar için ise 2. dönemi bugün sona eriyor.
TEOG yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından öğrencilerin merakla beklediği boş kontenjanlar listesi MEB'in sitesinde yayınlandı. İstemedikleri okula yerleşen adaylar için ise 2. dönemi bugün sona eriyor.
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