

TEOG'da 2. nakil sonuçları 29 Ağustos 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıklanacak. Bugün açıklanacak olan TEOG sonuçları üzerinden hareket edecek olan öğrenciler, hangi okulu kazandıklarını görebilecekler.