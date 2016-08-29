TEOG 2. NAKİL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR
TEOG'da 2. nakil sonuçları 29 Ağustos 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıklanacak.
TEOG'da 2. nakil sonuçları 29 Ağustos 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıklanacak. Bugün açıklanacak olan TEOG sonuçları üzerinden hareket edecek olan öğrenciler, hangi okulu kazandıklarını görebilecekler.
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