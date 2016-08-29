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teog 2. nakil sonuçları bugün açıklanıyor

TEOG 2. NAKİL SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIYOR

TEOG'da 2. nakil sonuçları 29 Ağustos 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıklanacak.

Tarih : 29 Ağustos 2016, 09:47
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 TEOG'da 2. nakil sonuçları 29 Ağustos 2016'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi sitesinden açıklanacak. Bugün açıklanacak olan TEOG sonuçları üzerinden hareket edecek olan öğrenciler, hangi okulu kazandıklarını görebilecekler.








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