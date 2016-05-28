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tensinor tablet toplatılıyor

TENSİNOR TABLET TOPLATILIYOR

Sağlık Bakanlığı, 100 miligramlık ilaçların 50 miligramlık kutuların içine karıştığının tespit edilmesi üzerine 'Tensinor' tablet tansiyon ilacının piyasadan çekildiğini duyurdu.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 14:47
Puan Ver : Tensinor Tablet Toplatılıyor(10/10)10


Sağlık Bakanlığı, 100 miligramlık ilaçların 50 miligramlık kutuların içine karıştığının tespit edilmesi üzerine 'Tensinor' tablet tansiyon ilacının piyasadan çekildiğini duyurdu. Firma, ilacı alan yüksek tansiyon hastalarını tek tek arayarak toplama işlemi yapacak.



Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan tensinor adlı ilacın, 100 miligramlık olanlarının 50 miligramlık kutuların içine karıştığının tespit edilmesi üzerine tek tek toplatılacağı duyuruldu.



Firma, yüksek tansiyon hastalarını tek tek arayarak ilaçları toplayacak. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:



“Astra Zeneca İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin ruhsatına sahip olduğu ‘Tensinor Tablet 100mg' adlı ürünün 16A145 (SKT:12/2020) parti numaralısı ile ilgili olarak ürünün ruhsat sahibi firması tarafından, ‘Tensinor 100mg Tablet' üretimi sırasında hat içine ‘Tensinor 50mg Tablet' kutusunun karışmış olması sebebiyle piyasada içeriği ve karekod bilgileri ‘Tensinor 100mg Tablet'e ait olan ancak kutusu ‘Tensinor 50mg Tablet' olarak görünen ürünlerin tespit edildiği bildirilmiştir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı, 1. sınıf A seviyesine tekabül eden nihai kullanıcı seviyesinde geri çekme işlemi uygulama kararı aldı. Karar firmaya bildirildi.”








Etiketler: Tensinor  Tablet  Toplatılıyor    haber

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