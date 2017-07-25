TENİS TURNUVASINA NAZİ EYLEMİ DAMGA VURDU
İsveç'te düzenlenen tenis turnuvasında korta giren izleyici Nazi sloganı attı, hakem oyunu durdururken görevliler eylemciyi korttan çıkardı.
Stockholm'de devam eden İsveç Açık Tenis Turnuvası'na ırkçı bir eylem damga vurdu. Tek erkekler yarı finalinde Fernando Verdasco ve David Ferrer'i bir araya getiren müsabakanın ikinci setinde korta giren bir izleyici Nazi sloganı attı.
"HELL SEGER" DİYE BAĞIRDI
İskandinavya'da örgütlenen Kuzey Direniş Hareketi (The Nordic Resistance Movement) üyesi olduğu krem rengi pantolonu ve üzerinde "Revolution (Devrim)" yazan siyah tişörtünden anlaşılan ırkçı eylemci yumruğunu havaya kaldırarak ünlü Nazi sloganı 'Seig Heil!'ın İsveççesi olan "Hell Seger!" şeklinde bağırdı.
HAKEM OYUNU DURDURDU
Hakem derhal oyunu durdururken güvenlik görevlileri ırkçı eylemciyi korttan çıkardı. Seyircilerin de büyük tepkisini çeken faşistin korttan çıkarılmasıyla bir süre duran oyun daha sonra kaldığı yerden devam etti.
İki İspanyolu bir araya getiren müsabakayı 6-1, 6-7 ve 6-4'lük setlerle David Ferrer kazandı ve finalde Alexandr Dolgopolov'la eşleşti. Pazar günü oynanan finalde Ferrer, Dolgopolov'u 6-4'lük iki sette mağlup etti ve şampiyonluğa ulaştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli'den Yeni Parti İçin İlk Yorum: Allah Hayırlı Etsin
- Tübitak Uzmanının Evde Yaptığı Deney Sonucu Elleri Kopan Oğlu, Gözlerini De Kaybedebilir!
- Pkk'dan Su Deposuna Hain Tuzak!
- 'esra Abla' Sevgilisi Çıktı, Mahkeme 'öteki Erkek' Kararını Verdi
- Araç Kullanırken Ayağına Yılan Dolandı! İmdadına İtfaiye Yetişti
EKONOMİ HABERLERİ
- Turizmciler, Hükümetten 31 Ağustos'u Da Tatil İlan Etmesini Bekliyor
- Sgk'dan 20 Yıllık Emekliye Büyük Şok! Prim Günü Eksik Diye Maaşını Kestiler
- Yüzde 100 Akü Enerjisiyle Çalışan Feribot Denizle Buluştu
- Kredi Kartları Online Alışverişe Ne Zaman Kapatılacak ?
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Trump'ın Konuşmasını Gölgede Bırakan Kadın! Ona Bakmaktan Kimse Başkanı Dinleyemedi
- Beden Dili Önemli! Beyaz Saray'ın Yeni Basın Sözcüsü Dersini İyi Çalışmış
- İki Minnoş, Koskoca Eve Sığamadı! Kedi, Bebeğe Çelme Taktı
- Kanada Başbakanı Yine Şaşırttı! Eşcinsel Yürüyüşünde Poz Verdi
- Alkollü Genç Kız, Ölümüne Neden Olduğu Kardeşini Canlı Yayında Paylaştı
Bu Haberle İlgili Yorumlar