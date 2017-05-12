TENDÜREK'TE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Ağrı Tendürek'teki çatışmalarda 9 terörist öldürüldü.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;
11 Mayıs 2017 Perşembe günü ilimiz Tendürek Dağı Kışlak Mevkiinde bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit olmuş, 11 askerimiz ise yaralanmıştır. Çatışma esnasında ve devam eden operasyonlarda toplam 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
kaynak:sabah
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