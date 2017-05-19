

Jandarma Komutanlığına bağlı özel harekat timleri (JÖH), kış aylarından beri terör örgütü PKK'ya yönelik Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesi arasında yer alan 3 bin 584 rakımlı Tendürek Dağı başta olmak üzere bölge genelinde başlattığı operasyonlara kararlılıkla devam ediyor. Havadan helikopterler ve insansız hava aracı (İHA), karadan da zırhlı araç desteğinde yürütülen operasyonlarda, teröristlere göz açtırmayan jandarma, örgüte bahar aylarında da ağır darbe indirdi. Mehmetçik, son 2 ayda Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik 72 operasyon yaptı.Operasyonlarda, 2'si sağ, 9'u ölü 11 teröristi etkisiz hale getiren Mehmetçik, terör örgütüne ait 21 el yapımı patlayıcı (EYP) ile çok sayıda mühimmat ele geçirdi. Ağrı Valisi Musa Işın, “Bir terörist kalmayıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Onlara göz açtırmayacağız. Hainler cezalarını canları ile ödeyecekler. Dağlarda dahi kalabilecek yerleri kalmayacaktır. Tepelerine sürekli bombalar yağacaktır” şeklinde konuştu.



O HAİN DE ÖLDÜRÜLDÜ



Öte yandan Tendürek'de 11 Mayıs'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda öle ele geçirilen 9 hainden birinin Diyadin bölge sorumlusu Van Özalp nüfusuna kayıtlı Argeş kod adlı Ersin Seven (26) olduğu belirtildi. Çaldıran ilçesinde 7 Ağustos 2015 tarihinde uzman onbaşı Muhammet Oruç'un şehit olduğu eyleme katılmıştı. 16 Ekim 2016'ta da Van Erciş belediye meclis üyeliğine kayyum olarak atanan Şefik Doğu'nun hayatını kaybettiği suikast eylemini planlayıp ve yönetmişti.







kaynak:yenişafak