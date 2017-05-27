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tendürek'te işlem tamam

TENDÜREK'TE İŞLEM TAMAM

Terör örgütüne bir darbe de Ağrı Tendürek'te vuruldu. Jandarma komandoların katıldığı operasyonda 29 terörist öldürüldü; 3 asker ve 1 korucu şehit oldu

Tarih : 27 Mayıs 2017, 09:44
Puan Ver : Tendürek'te İşlem Tamam(9/10)7


Van-Çaldıranyolunda PKK'lı teröristler tarafından üç TIR'ın yakılmasının ardından Jandarma Özel Harekat timleri tarafından bölgede başlatılan operasyonda 29 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Tendürek'te yürütülen operasyonun son 30 yılın en büyük operasyonlarından biri olduğunu belirterek, "Operasyon süresince çatışmaların büyük bir kısmı 30 ila 40 metre karşılıklı devam etti. Evlatlarımız o mesafede göğüs göğüse mücadele etti" dedi.



ARKADAŞLARI UĞURLADI

Çatışmada şehit düşen Ağrı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli uzman çavuşlar Mustafa Özdemir (35), Yavuz Bayram, Abuzer Doğan (24) ile güvenlik korucusu Fetullah Aladağ ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki patlamada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Peker için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Uzman Çavuş Özdemir Samsun'a, Uzman Çavuş Bayram Ankara'ya, Uzman Çavuş Doğan Kayseri'ye, güvenlik korucusu Aladağ Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine, Uzman Çavuş Peker'in cenazesi de memleketi Yozgat'a gönderildi. Şehit Özdemir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtildi. Öte yandan Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Batman'da da yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu karakola erzak götüren İdris Yüksel hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Ayrıca Diyarbakır Dicle kırsalında yaşanan çatışmada 2 asker yaralandı.



 



kaynak:Sabah








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