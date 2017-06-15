

Karayolu beton bariyerlerle Gülizar Bölgesi'nde kapatılırken asker ve güvenlik korucuları bölgede kuş uçurtmuyor.







PKK terör örgütüne yönelik Tendürek Dağı'nda son yılların en büyük operasyonu yapılırken, güvenlik güçleri bölgede elleri tetikte bekliyor. 24 Mayıs 2017'de bir grup PKK'lı teröristin Tandürek Dağı Gülizar bölgesinde karayolunu keserek 20 aracı ateşe vermesinin ardından başlatılan operasyonda 29 örgüt mensubu etkisiz hale getirilirken, 3 asker ve 1 güvenlik korucusu şehit oldu.







kaynak:milliyet