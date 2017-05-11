Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

TENDÜREK'TE ÇATIŞMA: YARALI ASKERLER VAR


TENDÜREK'TE ÇATIŞMA: YARALI ASKERLER VAR
Tarih : 11 Mayıs 2017, 15:39
Puan Ver : Tendürek'te Çatışma: Yaralı Askerler Var(8/10)10


Çıkan çatışmada yaralı askerlerin olduğu öğrenildi. Olay üzerine bölgeye takviye birlikler sevk edilerek, hava destekli operasyon başlatıldı. Yaralı askerlerin hastaneye getirilmesi için de bölgeye ambulanslar ve helikopter sevk edildi.



EL YAPIMI PATLAYICILAR ELE GEÇİRİLDİ



Öte yandan Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi arama tarama çalışmaları sırasında PKK terör örgütüne ait 3 ayrı bölgede el yapımı patlayıcı düzenekleri ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Komutanlığımızca yapılan çalışmalar neticesinde 2015 yılı içerisinde bölgede faaliyet gösteren PKK mensupları tarafından Yaygınyurt ve Güngören köyleri arasındaki stabilize yolun çeşitli noktalarına el yapımı bomba düşenmiş olabileceği bilgisine ulaşılmıştır. Bölgede yapılan aramada; 3 ayrı bölgede 4 adet büyük tüp ve 1 adet düdüklü tencere ile hazırlanmış EYP düzeneği ortaya çıkarılarak imha edilmiştir" denildi.



 



kaynak:sabah

 








Etiketler: Tendürek  Te  Çatışma  Yaralı  Askerler  Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER