TENDÜREK DAĞI'NDA BÜYÜK OPERASYON
AĞRI'nın Tendürek Dağı'nda PKK'ya yönelik başlatılan operasyon kapsamında askerler karadan ilerlerken, Kobra tipi helikopterler de havadan belirlenen hedefleri bombalıyor.
Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran İlçesi arasında bulunan Tendürek Dağı'nda dün başlayan operasyon bugün de sürdürüldü. Doğubayazıt 1'nci Mekanize Piyade Tugayı'ndan havalanan Sikorsky tipi helikopterlerle bölgeye asker indirilirken, Kobra tipi helikopterler de alanı yoğun olarak bombaladı. Tendürek Dağı'ndaki mağaraları, PKK uzun yıllardır kullanmaya çalışıyor.
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