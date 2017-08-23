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TEMMUZ'DA İSTANBUL'U 1,3 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ


Temmuz'da İstanbul'u 1,3 Milyon Turist Ziyaret Etti
Tarih : 23 Ağustos 2017, 13:20
Puan Ver : Temmuz'da İstanbul'u 1,3 Milyon Turist Ziyaret Etti(8/10)4

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2017 yılı Temmuz ayında İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 artışla 1 milyon 319 bin 549 kişiye ulaştı. Yılın ilk 7 ayında ise İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi. 'Yedi Tepeli Şehir' Ocak-Temmuz ayları arasında 5 milyon 704 bin 702 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.

ALMAN ZİYARETÇİLER 1. SIRADA

İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçilerin ülkelere göre dağılımına bakıldığında ise 538 bin 945 kişi ile birinci olan Almanya'yı, 427 bin 18 kişi ile İran ve 294 bin 401 kişi ile de Suudi Arabistan takip ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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