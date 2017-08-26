Antalya'daki bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan kadını, kendisini telefonda polis olarak tanıtan ve 'Kızının kimlik bilgileri FETÖ'nün eline geçti. Altınlarını bozdur' diyerek dolandırmaya çalışan şahsın planını kuyumcunun dikkati suya düşürdü.

"KIZININ KİMLİK BİLGİLERİ FETÖ'DE, ALTINLARI BOZDUR BİZE VER"

Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde ikamet eden 48 yaşındaki Yasemin Kula'nın cep telefonu, Cuma günü 17.00 sıralarında çalıştığı hastanedeyken bilinmeyen bir numara tarafından arandı.

Telefonda Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis olarak tanıtan şahıs, 18 yaşındaki kızı Şeyda Irmak'ın kimlik bilgilerinin FETÖ'nün eline geçtiğini, şüphelinin yakalanması için ise Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giderek altınlarını bozdurmasını ve üzerindeki tüm paralarla birlikte kendisine vermesi gerektiğini söyledi.

SOLUĞU KUYUMCUDA ALDI

Şahıs Kula'ya operasyonun gizli olduğunu da söyleyerek kimseye bilgi vermemesini konusunda da uyardı. Kula'dan önce Şeyda Irmak'ı da arayan şahıs, yine kendisini polis olarak tanıtıp aynı cümleleri genç kız için kullandı. Olayın ardından kızını arayıp böyle bir durumun söz konusu olup olmadığını soran anne, kızından gelen 'Polis aradı, kimlik bilgilerim FETÖ eline geçmiş' yanıtıyla paniğe kapılıp soluğu kuyumcuda aldı.

YAŞADIKLARINI KAĞIDA YAZDI

Bu sırada tekrar kendisini arayıp acele etmesini söyleyen şahıs, Kula'nın cep telefonunu para teslimatı gerçekleşene kadar kesinlikle kapatmamasını söyledi. Kendisine ait yaklaşık 3 bin TL değerindeki 2 altın bilezik ile bin 700 lira nakit parayla kuyumcuya giren Kula, dolandırıcıyla irtibat halindeyken kuyumcu çalışanı Coşkun Kösen'e yaşadıklarını bir kağıda yazarak izah etti.

Panik halindeki Kula'nın durumundan şüphelenen Kösen de el işaretiyle telefonu bırakmasını ve kuyumcunun ofis bölümüne gelmesini söyledi. Kula bunun üzerine telefonu tezgaha bırakarak Kesen ile birlikte kuyumcunun ofis bölümüne geçti.

Burada Kula'yı sakinleştiren Kösen, daha sonra 155'i arayarak talihsiz kadının yaşadıklarını anlattı. Olayın ardından anne ve çalıştığı işyerindeki kızının yanına polis ekipleri sevk edildi. Kuyumcuya gelen polis ekipleri böyle bir durum söz konusu olmadığını, dolandırılmaya çalışıldığını söyledi. Derin bir oh çeken Kula da kızını arayarak sakinleştirdi.

"ALTINLARI KUYUMCUYA GETİR, İNCELEYECEĞİZ"

Olayın şokundan çıkamadığı gözlenen Kula, "Bir kaç sene önce kızının kimlik bilgileri FETÖ'nün eline geçmiş, ne kadar altın ve paran varsa hemen kuyumcuya getir biz onları inceleyeceğiz. Altınları bozdurup parayı alarak çık oradan, biz sana sonra altınları geri getireceğiz' dediler. 2 tane bilezik ve para da getirdim. Telefon açıktı, o yüzden kağıda yazarak durumu anlattım, o da polise haber verdi" şeklinde olayı anlatırken, talihsiz kadının dolandırılmasını son anda önleyen kuyumcu çalışanı Coşkun Kösen de, "Panik halindeydi, seslenmeden el işaretleriyle bir şeyler yapıyordu. Kağıda 'Altınları bozdur getir, kızın elimizde' gibi bir şeyler yazdı. Ben de öyle olunca ablaya telefonu bıraktırıp içeriye çektim. Olayı orada anlatınca ben de polisi aradım" dedi.

Polis dolandırıcı şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: haberinburada