Cep Yakan Karpuzları Alan Olmayınca Yarım Satmaya Başladılar
Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler
51 Yıllık Ceza, Çocuğuna Tecavüz Edilen Annenin Yüreğini Soğutmadı
Hasta Gibi Randevu Alıp Tıp Bayramı'nda Doktoru Gasp Ettiler
Boğaz'da Sulara Gömülen Suriyeliyi Başka Bir Suriyeli Kurtardı
İngiltere'den Savaş Çıkaracak Hamle! Nükleer Denizlatı İle Gözdağı
Romantik Prens! İkinci Töreni Gelinin Memleketinde Yaptı
Aziz Yıldırım'dan Futbolculara Sert Uyarı!
Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi
Tsk, Uluslararası Medyanın 'hastane Vuruldu' Yalanını Videoyla Çürüttü
Sigara Hırsızları Önce Güvenlik Kamerasına Sonra Polise Yakalandılar
Tekirdağ'ın 'şoför Nebahat'i Erkeklere Taş Çıkartıyor
Beşiktaş, Tekir'i Arıyor
Karadeniz İlini İhya Edecek 1,6 Milyarlık Yatırım, Gün Sayıyor
Karı-Koca Sokak Ortasında Alacaklıları Tarafından Dövüldü
Tsk, Teröristlerin 'sivilleri Vuruyorlar' Yalanını Video İle Çürüttü
Bakan 'af Çıkacak' Tartışmalarına Noktayı Koydu
Tatil Cennetinde Hayvan Katliamı! Köpekleri Zehirlediler
Hafta Sonu Güneşli Olan İstanbul, Yeni Haftada Yerini Yağmura Bırakacak
Van'da Yine Korucu Cinayeti! Evinin Önünde Vurdular

Temizlik işçisi, çöpten topladıklarıyla çöp arabasını böyle süsledi

TEMİZLİK İŞÇİSİ, ÇÖPTEN TOPLADIKLARIYLA ÇÖP ARABASINI BÖYLE SÜSLEDİ

İstanbul Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi, sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını, yine çöplerden bulduğu çiçeklerle süsledi. İlgi odağı olan işçiyle görenler fotoğraf çekmek için yarışıyor.

Tarih : 17 Mart 2018, 12:10
Puan Ver : Temizlik İşçisi, Çöpten Topladıklarıyla Çöp Arabasını Böyle Süsledi(9/10)5

İstanbul Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi, sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını, yine çöplerden bulduğu çiçeklerle süsledi. İlgi odağı olan işçiyle görenler fotoğraf çekmek için yarışıyor.

ÇÖP KOVASINI, ÇÖPTE BULDUĞU ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ

16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi.

GÖRENLER İŞÇİYLE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTİYOR

Bahçelievler'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun.

"FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK DİYORUM, HABERSİZ ÇEKİYORLAR"

Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun.

İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Temizlik  İşçisi  Çöpten  Topladıklarıyla  Çöp  Arabasını  Böyle  Süsledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER