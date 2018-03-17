TEMİZLİK İŞÇİSİ, ÇÖPTEN TOPLADIKLARIYLA ÇÖP ARABASINI BÖYLE SÜSLEDİ
İstanbul Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi, sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını, yine çöplerden bulduğu çiçeklerle süsledi. İlgi odağı olan işçiyle görenler fotoğraf çekmek için yarışıyor.
İstanbul Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi, sokaklarda çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını, yine çöplerden bulduğu çiçeklerle süsledi. İlgi odağı olan işçiyle görenler fotoğraf çekmek için yarışıyor.
ÇÖP KOVASINI, ÇÖPTE BULDUĞU ÇİÇEKLERLE SÜSLEDİ
16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi.
GÖRENLER İŞÇİYLE FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTİYOR
Bahçelievler'de bütün gün sokaklarda temizlik yaparken çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi görenlerin ilgisinden de memnun.
"FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK DİYORUM, HABERSİZ ÇEKİYORLAR"
Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun.
İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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