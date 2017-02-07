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Temizlenmeyen Makyaj Gözlerin Düşmanı!
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temizlenmeyen makyaj gözlerin düşmanı!

TEMİZLENMEYEN MAKYAJ GÖZLERİN DÜŞMANI!

Yorgun bir günün sonunda göz makyajınızı temizlemeden mi yatıyorsunuz? Oysa ki temizlenmeyen rimel, göz kalemi ve eyeliner; kirpik dibi iltihabına sebep oluyor

Tarih : 07 Şubat 2017, 09:18
Puan Ver : Temizlenmeyen Makyaj Gözlerin Düşmanı!(10/10)9


Gün geçmiyor ki yeni bir makyaj ürünü raflarda yerini almasın. Bir tarafta birbirinden şık ambalajları içerisinde aynı anda farklı çözümler sunan renkli kozmetik ürünleri, diğer tarafta da gün sonunda onların izlerini silmek için hazırolda bekleyen temizleyiciler... Bu mücadelede öne geçen takım belli; çünkü her kadın hayatında en az bir kere makyajını temizlemeden yatağa giriyor. Cildin yaşlanmasına ve akne problemine zemin hazırlayan bu kötü alışkanlık söz konusu göz makyajı olunca beraberinde daha büyük riskler de getiriyor. İyi temizlenmeyen makyaj gözlere ne tür zararlar verir, makyaj malzemeleri seçerken hangi noktalara dikkat edilmeli konularını Kudret Göz İstanbul'dan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Deniz Oygar Baylançiçek anlattı:



TEMİZLEMEDEN YATMAK BÜYÜK HATA

Günümüz insanı en büyük mücadelesini zamana karşı veriyor. 24 saat içerisine yapılması gerekenler, yapılmak istenenler, uyumak, dinlenmek gibi temel ihtiyaçlar sığdırılmaya çalışılınca özellikle de biz kadınlar kendimizle ilgili konulara gereken özeni gösteremeyebiliyoruz. Yorgun bir günün sonunda göz makyajını temizlemeden yatmak ya da makyajı tam çıkarmayacak şekilde özensiz temizlemek en çok yapılan hatalardan biri.



BAKTERİ OLUŞUMU HIZLANIR

Temizlenmeyen rimel, göz kalemi, eyeliner; bakteri ve virüs oluşumunu hızlandırarak blefarit yani kirpik dibi iltihaplarına neden olabilir. Hepimizin arpacık ismiyle bildiği göz enfeksiyonu, kirpik diplerinin iltihaplanması ile oluşur. Ağrı, kızarıklık, kaşıntı, batma, şişkinlik, gözde sulanma gibi belirtilerle ortaya çıkan arpacık, içi cerahat dolu bir apsedir. Arpacıklar temiz olmayan yerleri sevdikleri gibi vücut direncinin düşük olduğu zamanları da fırsat kollarlar.

Arpacığın kendi kendine geçmesini beklemeden göz hastalıkları doktoruna başvurmak gerekir. Uzman bir hekim tarafından tedavi edilmeyen arpacığın tekrar ortaya çıkması yüksek olasılıktır. Tarihi geçmiş makyaj ürünleri kullanmak ya da başkalarının malzemelerini kullanmak da enfeksiyon ve arpacık oluşumuna davetiye çıkarır.

Ayrıca göz makyajını temizlemeden yatmanın sağlık açısından olduğu gibi estetik açıdan da sakıncaları var. Örneğin rimel kalıntıları kirpiklere zarar vererek, kırılmalarına ve dökülmelerine neden olur. Unutmayın sağlıklı göz güzeldir. Her zaman kendiniz için zaman ayırın!



GÖZ MAKYAJI NASIL TEMİZLENMELİ?

Göz yaşı Ph'ına uygun ürünler kullanın.

Göz ve göz çevresinin hassas olduğunu göz önünde bulundurarak çok bastırmadan ve cildi tahriş etmeden yumuşak ve nazik hareketlerle arındırın.

Gözün içerisine ürün kaçmamasına dikkat edin.

Göz kapaklarınızı yukarıdan aşağıya değil, göz pınarlarından dışa doğru temizleyin.

Makyaj temizleme pamuğunuzun temizliğine özen gösterin. Aynı pamuğa bol temizleyici dökerek temizleme işlemini tekrarlamak yerine pamuğa daha az ürün dökerek, pamuğu yenileyin.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Temizlenmeyen  Makyaj  Gözlerin  Düşmanı    haber

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