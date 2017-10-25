Temizlikçi kadın, şekerleme fabrikasında kazan temizlerken feci şekilde can verdi.

HAŞLANARAK ÖLDÜ

Rusya'da 36 yaşında, iki çocuk annesi Natalia Nemets, çalıştığı şekerleme fabrikasında temizlediği kazanın içi aniden kaynar karamel ile dolunca haşlanarak hayatını kaybetti.

OLAYI GÖREN İŞÇİLER DE KURTARAMADI

Kaza anında fabrikada bulunan işçiler, kadının karamelden dışarı sarkan ayağını görüp hiçbir şey yapamadılar.

"ÇIĞLIK DUYMADIK, KARAMELDEN DIŞARI SARKAN AYAĞINI GÖRDÜK"

Natalia'nın kazanı temizlediği sırada kaynar durumda olan karamelin hızlı bir şekilde kazanın içini doldurduğunu ve kaza anında Natalia'dan herhangi bir çığlık sesi veya başka bir sesin gelmediğini söyleyen bir fabrika çalışanı kadın, Natalia'nın yerinde olmadığını görünce kendisini aramak için etrafa bakındıklarında, kaynar karamelin içinden dışarı çıkan ayağını gördüklerini söyledi.

KARAMEL BOŞALTILINCA CESET GÖRÜNDÜ

Kazanda bulunan karamel boşaltıldıktan sonra kadının cesedi çıkarıldı.

Karemeli karıştıran mikserin karameli karıştırdıktan sonra kazanın içine yolladığı sırada kadının düştüğünü ve akış şiddeti ile kendisini doğrultamadığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada