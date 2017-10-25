TEMİZLEDİĞİ KAZAN, KAYNAR KARAMEL İLE DOLUNCA HAŞLANARAK CAN VERDİ!
Rusya'da şekerleme fabrikasında çalışan temizlikçi kadın, temizlediği kazan kaynar karamel ile dolunca haşlanarak hayatını kaybetti.
Temizlikçi kadın, şekerleme fabrikasında kazan temizlerken feci şekilde can verdi.
HAŞLANARAK ÖLDÜ
Rusya'da 36 yaşında, iki çocuk annesi Natalia Nemets, çalıştığı şekerleme fabrikasında temizlediği kazanın içi aniden kaynar karamel ile dolunca haşlanarak hayatını kaybetti.
OLAYI GÖREN İŞÇİLER DE KURTARAMADI
Kaza anında fabrikada bulunan işçiler, kadının karamelden dışarı sarkan ayağını görüp hiçbir şey yapamadılar.
"ÇIĞLIK DUYMADIK, KARAMELDEN DIŞARI SARKAN AYAĞINI GÖRDÜK"
Natalia'nın kazanı temizlediği sırada kaynar durumda olan karamelin hızlı bir şekilde kazanın içini doldurduğunu ve kaza anında Natalia'dan herhangi bir çığlık sesi veya başka bir sesin gelmediğini söyleyen bir fabrika çalışanı kadın, Natalia'nın yerinde olmadığını görünce kendisini aramak için etrafa bakındıklarında, kaynar karamelin içinden dışarı çıkan ayağını gördüklerini söyledi.
KARAMEL BOŞALTILINCA CESET GÖRÜNDÜ
Kazanda bulunan karamel boşaltıldıktan sonra kadının cesedi çıkarıldı.
Karemeli karıştıran mikserin karameli karıştırdıktan sonra kazanın içine yolladığı sırada kadının düştüğünü ve akış şiddeti ile kendisini doğrultamadığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar