TEM'İN YANINDA DEPO YANGINI
İstanbul İkitelli'de bulunan bir yağ deposunda yangın çıktığı bildiriliyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sırasında patlama seslerinin duyulduğu iddia edildi.
Yangın yerinden yükselen siyah dumanlar, TEM'de seyir halindeki araç sürücülerine zorluk yaşatıyor.
kaynak:yenişafak
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