Bayram tatilinde yoğunluğun en fazla yaşanacağı yerlerden biri olan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi 1 ay önce üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bayram öncesi tamamlanan çalışmaların ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

TABELALAR DA YENİDEN AÇILDI

Abant ve Kaynaşlı kavşağı arasına yerleştirilen dubalarla kapatılan yol Karayolları ekiplerinin dubaları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Karayolları ekipleri kapatılan İstanbul yönünü gösteren İstanbul tabelalarını da yeniden açtı.

Kaynak: haberinburada