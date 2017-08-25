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TEM'İN BOLU GEÇİŞİNİN İSTANBUL YÖNÜNDE DEVAM EDEN YOL ÇALIŞMASI BİTTİ


TEM'in Bolu Geçişinin İstanbul Yönünde Devam Eden Yol Çalışması Bitti
Tarih : 25 Ağustos 2017, 15:00
Puan Ver : Tem'in Bolu Geçişinin İstanbul Yönünde Devam Eden Yol Çalışması Bitti(9/10)5

Bayram tatilinde yoğunluğun en fazla yaşanacağı yerlerden biri olan TEM yolunun Bolu Dağı geçişi 1 ay önce üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştı. Bayram öncesi tamamlanan çalışmaların ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

TABELALAR DA YENİDEN AÇILDI

Abant ve Kaynaşlı kavşağı arasına yerleştirilen dubalarla kapatılan yol Karayolları ekiplerinin dubaları kaldırmasıyla tekrar açıldı. Karayolları ekipleri kapatılan İstanbul yönünü gösteren İstanbul tabelalarını da yeniden açtı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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