TEM'İN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bülteninde yer alan açıklamada şöyle denildi:
"Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışma 90 gün devam edecektir."
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