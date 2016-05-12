

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bülteninde yer alan açıklamada şöyle denildi:







"Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışma 90 gün devam edecektir."