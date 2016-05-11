TEM'İN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bülteninde yer alan açıklamada şöyle denildi:
"Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışma 90 gün devam edecektir."
Karayolları görevlileri, tünel çıkışından itibaren Ankara yönünü ulaşıma kapatırken, sürücüler işaretlemelerle çift yönlü hale getirilen İstanbul yönüne yönlendirildi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar