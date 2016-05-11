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TEM'İN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI


TEM'İN BOLU DAĞI TÜNELİ ÇIKIŞI ULAŞIMA KAPATILDI
Tarih : 11 Mayıs 2016, 17:11
Puan Ver : Tem'in Bolu Dağı Tüneli Çıkışı Ulaşıma Kapatıldı(10/10)11


Karayolları Genel Müdürlüğü'nün günlük yol durumu bülteninde yer alan açıklamada şöyle denildi:



"Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışından itibaren Abant Kavşağı'na kadar üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Çalışma 90 gün devam edecektir."



Karayolları görevlileri, tünel çıkışından itibaren Ankara yönünü ulaşıma kapatırken, sürücüler işaretlemelerle çift yönlü hale getirilen İstanbul yönüne yönlendirildi.








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