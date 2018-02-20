TEMELİNİ LİDERLER ATMIŞTI, HEDEF BELLİ OLDU: ÇİN!
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimiz." dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının Gürcistan ve Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." dedi.
"GÜRCİSTAN KAFKASYA'DAKİ STRATEJİK ORTAĞIMIZ"
Arslan, Gürcistan, Başbakan Yardımcısı Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Dimitri Kumsişvili ile Bakanlık Toplantı Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Gürcistan ikili ilişkilerinin tarihten gelen bağlarla önemli boyutlara eriştiğine işaret eden Arslan, Gürcistan'ın, Türkiye'nin Kafkasya'daki stratejik ortaklarından biri olduğunu söyledi.
"ÇİN'DEN BAŞLAYIP AVRUPA'YA KADAR UZANACAK"
Gürcistan ile ticaret hacminin 2016'da 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirten Arslan, bu hacmin daha da artacağına inandığını dile getirdi.
Arslan, Bakü-Tiflisf-Kars Demiryolu hattının iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğine büyük katkı sağlayacağının altını çizerek, "Ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları bu denli bir projeyle taçlandırmak iki ülke içinde gurur verici. Bu projeyle Asya ile Avrupa arasında kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturmuş olduk. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan ticaretin Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden gerçekleştirilmesi bizim önemli hedeflerimizden biri." ifadesini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuyumcu Soygununda Silahlar Konuştu! Özel Harekat Operasyon Başlattı
- Aile Faciası! Tarladan Dönen Minibüs Uçuruma Yuvarlandı: 3 Ölü
- Siyaset Arenası Isınıyor! Destici'den Son Dakika İttifak Çıkışı
- Barzani Sonunda Geri Adım Attı! Ikby'de Bir Dönem Bitti
- Adana'da Görünmez Kaza! İskele Çöktü: Ölü Ve Yaralılar Var
EKONOMİ HABERLERİ
- Giresun Balı, İtalyan Sofralarını Tatlandıracak
- Erdoğan Talimat Verdi, Bahçesaray-Gevaş Arasına İki Yeni Tünel Yapılacak
- Azerbaycan Doğal Gazının Türkiye'den Avrupa'ya Naklinde Sona Gelindi
- Herkesten Saklıyordu! Musk'ın Yeni Hedefi Belli Oldu
- Türkiye'den 10 Önemli Adım! Doğal Gazda Ticaret Merkezi Oluyor
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti
- Almanya'da Lima İsimli Köpek Parti Üyesi Yapıldı
- Halk, 5 Yaşındaki Kızı İstismar Edip Öldüren Zanlıları Linç Etti
- Özgürlüğe Yolculuk! Mezbahaya Götürülürken Kaçtı, Yüzerek Adaya Çıktı
- Abd'de Lise Katliamından Kurtulanlar, Silahlanmaya Karşı Sokağa Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar