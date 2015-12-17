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TEM'DEKİ KAZA İSTANBUL YÖNÜNÜ KAPATTI


TEM'DEKİ KAZA İSTANBUL YÖNÜNÜ KAPATTI
Tarih : 17 Aralık 2015, 11:27
Puan Ver : Tem'deki Kaza İstanbul Yönünü Kapattı(8/10)5


TEM Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Hatay'dan İstanbul'a sebze taşıyan Abdulvahap Abbasoğulları idaresindeki 31 FJ 702 plakalı tır, Bolu Dağı mevkisindeki 2. Viyadük üzerinde devrildi.



Devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kazada tır şoförü ile yanındaki Burak Abbasoğulları yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.








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