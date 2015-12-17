

TEM Otoyolunun İstanbul istikameti Bolu Dağı mevkisinde devrilen tır nedeniyle ulaşıma kapandı. Kazada, 2 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, Hatay'dan İstanbul'a sebze taşıyan Abdulvahap Abbasoğulları idaresindeki 31 FJ 702 plakalı tır, Bolu Dağı mevkisindeki 2. Viyadük üzerinde devrildi.







Devrilen tır nedeniyle TEM Otoyolunun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, kazada tır şoförü ile yanındaki Burak Abbasoğulları yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.