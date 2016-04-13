

TEM Otoyolu'nun Edirne yönü İSTOÇ mevkiinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır 5 kişi yaralanırken, otoyolun Edirne istikameti yaklaşık 1,5 saat trafiğe kapalı kaldı.



Bir hafriyat TIR'ı, şehirlerarası bir yolcu otobüsü ve 3 kamyonet olmak üzere toplam 13 aracın karıştığı tarfik kazası saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde yaşanan kazada 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine kısa sürede gelen ambulanslarla yakında bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne yönü trafiğe kapandı.