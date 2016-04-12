İstanbul'da TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 13 araç birbirine girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Edirne yönü bir süre trafiğe kapandı.



İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.



TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.



13 aracın birbirine girdiği kaza sonrası, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Gelen ilk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, TEM Edirne yönü de trafiğe kapandı.



Trafiğin yan yoldan verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu Hasdal sapağına kadar uzadı.



Kazaya karışan araçların çekilmesi üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.