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tem'de zincirleme kaza: 1 kişi öldü, yol trafiğe kapandı

TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, YOL TRAFİĞE KAPANDI

İstanbul'da TEM Otoyolu İSTOÇ mevkiinde 13 araç birbirine girdi. 1 kişinin hayatını kaybettiği kaza nedeniyle Edirne yönü bir süre trafiğe kapandı.

Tarih : 12 Nisan 2016, 18:20
Puan Ver : Tem'de Zincirleme Kaza: 1 Kişi Öldü, Yol Trafiğe Kapandı(9/10)8


İstanbul'da TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.



TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.



13 aracın birbirine girdiği kaza sonrası, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Gelen ilk bilgilere göre kazada 1 kişi hayatını kaybederken, TEM Edirne yönü de trafiğe kapandı.



Trafiğin yan yoldan verilmesi nedeniyle araç yoğunluğu Hasdal sapağına kadar uzadı.



Kazaya karışan araçların çekilmesi üzerine yol tekrar trafiğe açıldı.








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