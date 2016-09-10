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tem'de trafik neredeyse durdu

TEM'DE TRAFİK NEREDEYSE DURDU

Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar, dün geceden bu yana Ankara yönünde yoğun trafikle boğuşuyor.

Tarih : 10 Eylül 2016, 11:35
Puan Ver : Tem'de Trafik Neredeyse Durdu(6/10)3


Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar, dün geceden bu yana Ankara yönünde yoğun trafikle boğuşuyor. Sabaha kadar devam eden trafik, gün ağarınca yola çıkanların eklenmesiyle yeniden durma noktasına geldi. Gerede civarında zaman zaman etkili olan sis ise, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesine neden oldu.








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