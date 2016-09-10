

Bayram tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar, dün geceden bu yana Ankara yönünde yoğun trafikle boğuşuyor. Sabaha kadar devam eden trafik, gün ağarınca yola çıkanların eklenmesiyle yeniden durma noktasına geldi. Gerede civarında zaman zaman etkili olan sis ise, görüş mesafesinin 35 metreye kadar düşmesine neden oldu.