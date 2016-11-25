

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, TEM Otoyolu'nda önce otomobile ardından da bariyerlere çarparak devrilen TIR'a arkadan gelen 3 araç çarptı. Zincirleme kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alınırken, TEM Otoyolu Ankara istikameti uzun süre ulaşıma kapandı.



Kaza saat 23.00 sıralarında, TEM Otoyolu Kartepe Tepetarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Salih Yılmaz idaresindeki 25 ET 659 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 67 LJ 225 plakalı otomobile ardından bariyerlere çarparak karayolunda devrildi. Yan yatan TIR'a arkadan gelen 54 E 1742, 67 DY 568 ve 34 KD 6551 plakalı araçlar çarptı.



Zincirleme kazada, TIR sürücüsü Salih Yılmaz ile diğer araçlarda bulunan Elif Özkan, Mehmet Özkan, Nuri Yıldırım ve Mehmet Cemal Ertaş yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.







kaynak:milliyet