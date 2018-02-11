TEM Otoyolu'nda su birikintisinin neden olduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı, trafik 1 saat sonra normale döndü.

TEM Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

KAZAYA SU BİRİKİNTİSİ SEBEP OLDU

Kaza saat 07.00 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir mevki Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre otoyol üzerinde oluşan su birikintisine giren bir aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek seyir halindeki başka bir araca çarptı.

6 ARAÇ ART ARDA ÇARPTI

Kaza nedeniyle bekleyen 2 araca arkadan gelen 4 otomobil daha çarptı. Kaza yapan araçlardan biri bariyerleri aşarak reklam tabelasının bulunduğu direğe çarptı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTI

Kaza yapan bir aracın sürücüsü sıkıştı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkardı.

TRAFİK KİLİTLENDİ

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: haberinburada