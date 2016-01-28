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tem'de polise saldırı

TEM'DE POLİSE SALDIRI

Gaziosmanpaşa'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki resmi plakalı polis aracına ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, polis aracına 7 mermi isabet etti.

Tarih : 28 Ocak 2016, 09:25
Puan Ver : Tem'de Polise Saldırı(9/10)11


TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa mevkiinde, seyir halindeki resmi plakalı polis aracına silahla ateş açıldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, araca 7 mermi isabet etti.



Olay, dün saat 19.00 sıralarında, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde meydana geldi. Eskort görevi yapan resmi plakalı polis aracına seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Araca 7 mermi isabet ederken, otomobili kullanan polis memuru bir süre ilerledikten sonra emniyet şeridinde durdu. Araçtaki polislerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu arada, bir polis helikopteri de olay yeri çevresinde havadan denetim yaptı. Mermilerin isabet ettiği polis aracı geniş çaplı inceleme yapılmak üzere çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.








Etiketler: Tem  De  Polise  Saldırı    haber

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