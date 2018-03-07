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TEM'de otomobil alev alev yandı, trafik tamamen durdu

TEM'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI, TRAFİK TAMAMEN DURDU

Son dakika! TEM Otoyolu İstoç Mahmutbey yönünde bir araçta yangın çıktı. Tüm şeritler trafiğe kapatıldı.

Tarih : 07 Mart 2018, 16:30
Puan Ver : Tem'de Otomobil Alev Alev Yandı, Trafik Tamamen Durdu(8/10)4

TEM otoyolu İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otoyoldaki yangın nedeniyle trafik kilitlendi.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Edinilen bilgilere göre, TEM otoyolu Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde seyir halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine gelen Bağcılar itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

TRAFİK DURDU, KUYRUKLAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle otoyoldaki trafik de durma noktasına geldi. Yol boyunca uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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