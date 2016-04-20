TEM'DE ÖLÜMLÜ KAZA OLDU, İSTANBUL İSTİKAMETİ KAPANDI
TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden, Dursun Erdoğan'ın kullandığı TIR, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde karşı yöne geçerek, önce bir otomobile, daha sonra panelvana çarptı.
Kaza sonrası devrilerek alev alan kömür yüklü TIR'da sıkışan sürücü, yanarak yaşamını yitirdi.
Alev alan TIR olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan otomobil sürücüsüyle, panelvandaki 3 kişi sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Devrilen TIR'da yüklü bulunan kömür torbalarının yola saçılması nedeniyle, TEM Otoyolu'nun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamadı.
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