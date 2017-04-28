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TEM'DE OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ


TEM'DE OKSİJEN YÜKLÜ TANKER DEVRİLDİ
Tarih : 28 Nisan 2017, 11:17
Puan Ver : Tem'de Oksijen Yüklü Tanker Devrildi(10/10)10


Kaza, sabah saatlerinde TEM otoyolu İzmit gişeleri bağlantı yolunda meydana geldi. Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde bulunan bir fabrikaya giden Barış Aslan yönetimindeki 26 AB 730 plakalı likit oksijen yüklü tanker, bağlantı yolunda virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, hafif yaralanan sürücü araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekipleri aracın üzerine köpük sıkarak önlem aldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibi olay yerine gelerek ortam gazı ölçümü yaptı. 112 Acil ekibi alnı kanayan sürücü Barış Aslan'ı sağlık kontrolünden geçirdi. 22.5 ton likit oksijen yüklü tankerin kaldırılması için olay yerine vinç istenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



 



kaynak:sözcü








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