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TEM'DE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ PERT OLDU!


TEM'DE KORKUNÇ KAZA! ARAÇ PERT OLDU!
Tarih : 02 Temmuz 2017, 14:38
Puan Ver : Tem'de Korkunç Kaza! Araç Pert Oldu!(9/10)15


Kaza, İzmit TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana geldi. İstanbul istikametine giden Rıfat C. hakimiyetindeki 34 ** **59 plakalı araç, ilk olarak önünde hareket halindeki Taner Yılmaz'ın idaresindeki 34 ** **24 plakalı kamyona çarptı. Ardından da bariyerlere girdi.



Rıfat C, araç içinde sıkışıp kaldı. Kazayı görenler, yardıma koştu. Burçin C, yardıma gelen vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Araçta çocuk koltuğunda oturan Ömer Cise kazayı yaralanmadan atlattı.



Ömer C'ı dışarı alan çevredeki iki kadın, çarşaf içerisine koyarak salladı.



 



 



 



 



kaynak:vatandanhaber






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