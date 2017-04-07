TEM'DE KAZA; ANKARA ISTİKAMETİ YAKLAŞIK 1 SAAT TRAFİĞE...
TEM Otoyolu Ankara istikameti Celaliye mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat kapalı kayldı.
TEM Otoyolu Ankara istikameti Celaliye mevkiinde meydana gelen kaza nedeniyle trafik yaklaşık 1 saat kapalı kayldı.
Kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Top kumaş yüklü TIR, önce bir araçla çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü bariyerlere çarptı. Yan yatan TIR'daki kumaşlar yola saçıldı. Kazada sürücü hafif yaralanırken yol Ankara İstikametinde trafiğe kapandı.
kaynak:haberler
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