TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya seyir halinde olan bir otomobilin çarpması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.



TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa Akşemsettin Viyadüğü, Ankara istikametinde meydana gelen kaza iddiaya göre şöyle gelişti. Sabah saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir vatandaş seyir halinde olan otomobillere aldırış etmeden yola atladı.



Aniden yola fırlayan vatandaşa Ankara istikametinde seyir halinde olan 34 FT 2202 plakalı otomobil sürücüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş savrularak seyir halinde olan otomobillerin önüne düştü. Arkadan gelen 3 otomobilde vatandaşın üzerinden geçerek zincirleme trafik kazasına karıştı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.







kaynak:milliyet