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tem'de karşıdan karşıya geçmek isteyen genç canından oldu

TEM'DE KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ CANINDAN OLDU

KAĞITHANE, TEM otoyolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsü genç feci şekilde can verdi.

Tarih : 10 Nisan 2016, 11:02
Puan Ver : Tem'de Karşıdan Karşıya Geçmek İsteyen Genç Canından Oldu(5/10)6


Kaza 03.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Karaca (25) isimli motosiklet sürücüsü Türk Telekom Arena Stadyumunu geçtikten sonra aracını sola çekip, park etti.



Yolun karşısına geçmek isteyen Karaca'ya plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç feci şekilde can verdi.



Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Talihsiz gencin cesedi üzeri torba ile örtüldü. Polis ekipleri yola duba koyarak, yol güvenliğini sağladı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.



GÖRGÜ TANIĞI: ÜZERİNDEN BİRKAÇ ARABANIN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜM








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