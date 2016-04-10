

Kaza 03.00 sıralarında TEM otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emre Karaca (25) isimli motosiklet sürücüsü Türk Telekom Arena Stadyumunu geçtikten sonra aracını sola çekip, park etti.







Yolun karşısına geçmek isteyen Karaca'ya plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç feci şekilde can verdi.







Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Talihsiz gencin cesedi üzeri torba ile örtüldü. Polis ekipleri yola duba koyarak, yol güvenliğini sağladı. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.







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