Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

TEM'de İki Hafriyat Kamyonu Çarpıştı! Yaralı Sürücü, Sigara İçerek Kurtarılmayı Bekledi

TEM'DE İKİ HAFRİYAT KAMYONU ÇARPIŞTI! YARALI SÜRÜCÜ, SİGARA İÇEREK KURTARILMAYI BEKLEDİ

TEM bağlantı yolu Kemerburgaz yol ayrımında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışan sürücünün, kurtarılmayı beklerken sigara içmesi dikkat çekti.

Tarih : 27 Ekim 2017, 16:40
Puan Ver : Tem'de İki Hafriyat Kamyonu Çarpıştı! Yaralı Sürücü, Sigara İçerek Kurtarılmayı Bekledi(10/10)6

Okmeydanı TEM Bağlantı Yolu Kemerburgaz yol ayrımında iki hafriyat kamyonu çarpıştı. Kamyonda sıkışan sürücünün, kurtarma çalışmaları sırasında elinde sigarayla beklemesi ilginç görüntülere neden oldu.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KAMYONDA SIKIŞTI

Kaza, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Nami Sarı'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önünde seyreden cip, kavşakta yolu şaşırınca ani fren yaptı. Bunun üzerine Nami Sarı da fren yaptı. Bu sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu duramayarak Sarı'nın kullandığı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin Kurt sürücü bölümünde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

HABERİ DUYAN ARKADAŞLARI KOŞTU

Yaralı sürücü yarım saatlik çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Hafriyat kamyonundan yürüyerek çıkan Hüseyin Kurt, tedbir amaçlı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı haber alan Hüseyin Kurt'un kamyoncu arkadaşları da olay yerine geldi.

"TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ"

Arkadaşlarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenen kamyoncular rahat bir nefes aldı. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Yusuf Atmaca,"Önünde seyreden cip yolu şaşırarak durmuş. Arkadan gelen hafriyat kamyonları da duramayarak birbirlerine vurmuş. Cip durmayarak yoluna devam etmiş. Polis olay yerinden kaçan aracı araştırıyor. Arkadaşımızın durumu iyi tedbir amaçlı hastaneye gitti" dedi.

SIKIŞTIĞI YERDE SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Öte yandan araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarma çalışmaları sürerken, sürücünün bu sırada sigara içmeye devam etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yaşanan kaza nedeniyle Okmeydanı Hasdal istikametinde uzun araç ve kamyon trafiği oluştu. Trafik kontrollü olarak veriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tem  De  İki  Hafriyat  Kamyonu  Çarpıştı  Yaralı  Sürücü  Sigara  İçerek  Kurtarılmayı  
Bekledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER