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TEM'DE FECİ KAZA! GİYOTİN GİBİ KESTİ...


TEM'DE FECİ KAZA! GİYOTİN GİBİ KESTİ...
Tarih : 01 Kasım 2016, 08:13
Puan Ver : Tem'de Feci Kaza! Giyotin Gibi Kesti...(6/10)6


Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM'in İstanbul yönünde Bolu Dağı Tüneli çıkışında meydana geldi. İstanbul yönüne giden 24 yaşındaki Mümin Üzümcüoğlu yönetimindeki 55 BA 731 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önde giden 28 yaşındaki Mehmet Taşan yönetimindeki 27 NJ 125 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Savrularak TIR'ın dorsesi ile yol kenarındaki bariyer arasında sıkışan otomobil hurdaya döndü. TIR dorsesindeki tamponun üst tarafını giyotin gibi kestiği otomobilin sürücüsü Mümin Üzümcüoğlu ile birlikte yanında bulunan 60 yaşındaki Cüneyt Hüsük ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan 24 yaşındaki Mecit Işık ile 31 yaşındaki Gökhan Zalım ise yaralandı. Araçtan çıkarılan yaralılardan Gökhan Zalım Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Mecit Işık ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.








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