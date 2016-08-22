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tem'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

TEM'DE FECİ KAZA: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

TEM Otoyolu İkitelli mevkii O3 bağlantı yan yolda ters yönden gelen bir otomobil, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:00
Puan Ver : Tem'de Feci Kaza: 3 Ölü, 3 Yaralı(0/10)


Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu İkitelli mevkii O3 Bağlantı yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, İkitelli'den Altınşehir istikametine giden 34 AFB 95 plakalı otomobilin sürücüsü Şenol Köklü (46), yan yolda ters yöne girdi. Ters yöne giren sürücü Köklü, süratli bir şekilde otomobiliyle seyir ettiği esnada karşı yönden gelen Maksut Çakır yönetimindeki 34 J O50 plakalı TIR ile çarpıştı.



Çarpışma sonucu otomobil içerisinde sıkışan sürücü Köklü, Mustafa Yalvaç (19) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi feci şekilde hayatını kaybederken Aykut Çiftçi, Kalin Makaro ve Barış Aksoy ise yaralandı. TIR şoförü Çakır ise kazadan yara almadan kurtuldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.








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