

İstanbul'un göbeği... E-5 Karayolunun Bakırköy mevkii. Ellerinde sopalar bulunan kişiler çevreye dehşet saçıyor. Amaçlarını anlamak için duraksayan sürücüleri de tehdit ediyor. O sürücülerden birinin kaydettiği görüntülerdeki bu kişilerin kim oldukları da amaçlarının ne olduğu da bilinmiyor.



Aksaray istikameti, dün öğle saatleri... Ellerinde sopalar bulunan 4 kişi, yolun sol şeridinde duran bir aracın etrafında... Aralarından biri arka koltukta oturan kişiyi darp ediyor, biri araca vuruyor. Amaçlarını anlamak için duraksayan sürücüleri de tehdit ediyor.







Bu anlarda siren sesleri de duyuluyor. Daha sonra eli sopalı kişiler yolda koşarak kaçmaya başlıyor. Bu anlar da bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydediliyor. Seyir halindeki araçtan görüntüyü çeken kişinin sürücüye, "Dur dur adamı öldürüyorlar, böyle olmaz" dediği duyuluyor.