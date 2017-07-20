Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

5 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Yangın nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: haberinburada