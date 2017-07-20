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TEM'DE ALEV ALEV YANAN TIR NEDENİYLE ANKARA YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI


TEM'de alev alev yanan TIR nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı
Tarih : 20 Temmuz 2017, 02:00
Puan Ver : Tem'de Alev Alev Yanan Tır Nedeniyle Ankara Yönü Trafiğe Kapatıldı(9/10)5

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı.

5 KİLOMETRE KUYRUK OLUŞTU

Yangın nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapanırken, yolda yaklaşık 5 kilometreyi bulan araç konvoyu oluştu.

İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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