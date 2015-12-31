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TEM'DE 2 DEHŞET


TEM'DE 2 DEHŞET
Tarih : 31 Aralık 2015, 14:07
Puan Ver : Tem'de 2 Dehşet(7.3/10)8


Silivri TEM Otoyolu'nda her iki yönde meydana gelen zincirleme kazalar nedeniyle ulaşım tamamen durdu. Olay yerine giden ekiplerin çalışmaları sürüyor.

 

Silivri TEM Otoyolu'nda birbiri ardına meydana gelen iki kaza, trafiği kilitledi. Otoyolda hem İstanbul, hem de Edirne istikametinde zincirleme kazalar meydana geldi. 20'den fazla aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 sürücü, aracın içerisinde sıkıştı. Kazalar nedeniyle Edirne ve İstanbul istikametlerine ulaşım durdu. Yapılan uyarılarla sürücüler E-5 Karayolu'na yönlendirildi.

 

Olay yerindeki vatandaşların, ambulansın gelebilmesi için kazaya karışan araçları iterek yolu açmaya çalıştıkları görüldü. Bazı vatandaşların ise yaralı sürücüyü çıkarma çalışmaları sırasında şiddetli esen rüzgarın önünde durarak ekiplere yardımcı olmaya çalıştıkları gözlendi. Silivri'de görevli ekiplerin çalışmaları sürüyor.








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