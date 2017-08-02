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TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEDYANA GELDİ: 6 ÖLÜ, 3 YARALI


TEM Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası Medyana Geldi: 6 Ölü, 3 Yaralı
Tarih : 02 Ağustos 2017, 22:40
Puan Ver : Tem Otoyolunda Zincirleme Trafik Kazası Medyana Geldi: 6 Ölü, 3 Yaralı(6/10)2

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde, TEM Otoyolu Muallimköy mevkiinde 1 TIR, 1 minibüs ve 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

TIR KARŞI YOLA GEÇTİ

Anadolu otoyolu Ankara yönünde seyreden TIR'ın, Muallimköy mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin tamamının aynı aileden olduğu öğrenildi.

İSTANBUL İSTİKAMETİNDE KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeni ile İstanbul istikametinde kilometrelerce kuyruk oluştu.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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