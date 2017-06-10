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TEM OTOYOLUNDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLAN KAZADA 2 YARALI


TEM OTOYOLUNDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLAN KAZADA 2 YARALI
Tarih : 10 Haziran 2017, 16:02
Puan Ver : Tem Otoyolunda Yoğunluğa Neden Olan Kazada 2 Yaralı(8/10)6


 TEM otoyolu Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametin de yoğun araç kuyruğu oluştu.



3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI



Olay saat 14.30 sıralarında Ataşehir TEM otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kürşat Mengücür'ün kullandığı araç, aynı yönde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 araçta kazaya karıştı.



KAZA NEDENİYLE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU



3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.



 



kaynak:haberler








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