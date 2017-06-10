TEM OTOYOLUNDA YOĞUNLUĞA NEDEN OLAN KAZADA 2 YARALI
TEM otoyolu Kadıköy istikametinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı kaza nedeniyle TEM otoyolu Kadıköy istikametin de yoğun araç kuyruğu oluştu.
3 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Olay saat 14.30 sıralarında Ataşehir TEM otoyolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Kürşat Mengücür'ün kullandığı araç, aynı yönde ilerleyen araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile 3 araçta kazaya karıştı.
KAZA NEDENİYLE YOĞUN TRAFİK OLUŞTU
3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar