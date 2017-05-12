Kiracıysan Kirada Kal Durumu Değişmiyor
Bu Güncellemeyle Mac'i Aratmayacak
Trafik Sigortasında Tavan Fiyat Uygulama Süresi Uzatılmalı
Korkunç! Genç Kadın Kendini Astı...
Fetö'cü Astsubayların Mahrem Yapılanmasına Darbe
Fenerbahçe'nin Tesisleri Yenilendi
İşte U17'lerin Yarı Finaldeki Rakibi
Turkcell Platinum Bosphorus Cup'la İstanbul'un Kalbine Yelken Açıldı
Abd İle Kuzey Kore Arasında 9 Sene Sonra Bir İlk!
Sınır Ötesindeki Rus Ve Suriye Bayrağına Silahlı Koruma!
Şeker Fiyatlarında Yüzde 6 İndirim
Bedensel Engelli Çift Dünya Evine Girdi
İran Sınırına 144 Kilometrelik Duvar
Erdoğan Muğla'daki Facia İlgili Bir Mesaj Yayınladı
O Hastalar İçin Danışman Eczaneler Geliyor
Ölenlerin Hepsi Aynı Mahalleden
Almanya'da Skandal! Orduya Ait Kışladan Silahlar Çalındı
Kadir Topbaş'tan Aydınlık'a Tokat Gibi Cevap!
Yağmur Arda'nın Mutfağında
3. Havalimanının Yarısından Fazlası Tamamlandı

TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI


TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Tarih : 12 Mayıs 2017, 13:30
Puan Ver : Tem Otoyolu'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı(9/10)9


Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunun Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde Ankara istikametine giden Salih Aytaç Atkoşan (42) idaresindeki 59 PR 368 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Numan Eskiellaç idaresindeki 41 DY 311 plakalı tıra çarptı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri kamyonda sıkışan Atkoşan'ı bulunduğu yerden çıkardı.



Atkoşan'ı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.



Atkoşan'ın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Tem  Otoyolu  Nda  Trafik  Kazası  1  Yaralı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER