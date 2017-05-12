

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolunun Gümüşova Yeşilyayla mevkisinde Ankara istikametine giden Salih Aytaç Atkoşan (42) idaresindeki 59 PR 368 plakalı kamyon, aynı yönde seyreden Numan Eskiellaç idaresindeki 41 DY 311 plakalı tıra çarptı.







Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri kamyonda sıkışan Atkoşan'ı bulunduğu yerden çıkardı.







Atkoşan'ı, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.







Atkoşan'ın hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.







kaynak:haberler