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tem otoyolunda sıkışmalı trafik kazası: 1 yaralı

TEM OTOYOLUNDA SIKIŞMALI TRAFİK KAZASI: 1 YARALI

TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, orta refüje çarptı.

Tarih : 18 Nisan 2017, 16:32
Puan Ver : Tem Otoyolunda Sıkışmalı Trafik Kazası: 1 Yaralı(8/10)7


TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolunda kontrolden çıkan bir kamyonet, orta refüje çarptı. Kamyonet sürücüsü direksiyon kabininde sıkışırken bir vatandaş yaralı sürücüyü ellerinden tutarak teselli etti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.



Kaza saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Kozyatağı bağlantı yolun Ankara yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Boğaçlı'nın kullandığı 34 UHR 14 plakalı kamyonet Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce refüje sonra ise işaret levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. Olayı gören vatandaşlar ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbarın ardından harekete geçen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek müdahalede bulundu.



Direksiyonda sıkışan Bayram Boğaçlı'yı çıkarmak için büyük bir çaba harcayan itfaiye ekipleri sürücüye zarar vermeden dikkatli bir şekilde kurtarma çalışması yürüttü. İtfaiyenin kurtarma çalışmaları sırasında bir vatandaş ise sürücünün ellerinden tutarak yaralıyı teselli etti. Uzun süren çalışmalar neticesinde sıkıştığı yerden çıkarılan Bayram Boğaçlı sedye ile ambulansa taşındı. Sağlık durumu ciddi görünen Boğaçlı hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



 



kaynak:haberler








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