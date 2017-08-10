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TEM Otoyolu'nda şaşkına çeviren manzara! Uzaktan gören gaz kesiyor

TEM OTOYOLU'NDA ŞAŞKINA ÇEVİREN MANZARA! UZAKTAN GÖREN GAZ KESİYOR

TEM otoyolunda sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek amacıyla yol kenarına trafik polisi aracı maketi konuldu. Maket aracı göre sürücüler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 17:10
Puan Ver : Tem Otoyolu'nda Şaşkına Çeviren Manzara! Uzaktan Gören Gaz Kesiyor(7/10)3

Yaz aylarında sürücülerin trafik kuralı ihlalleri yapmasının önüne geçmek amacıyla Emniyet, TEM Otoyolu Kavacık girişine maket trafik polisi aracı koydu.

UZAKTAN BAKINCA GERÇEK SANIYORLAR

TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametine seyir halinde olan sürücüler Kavacık girişinde karşılarında bir anda trafik polisi aracını görünce kısa süreli şaşkınlık yaşıyor. Daha önce şehirler arası yollara konulan maket polis aracı uygulaması sürücüleri uyarmak amacıyla TEM otoyoluna da konuldu. Uzaktan bakınca gerçek sanılan aracın maket olduğu ise ancak yanından geçerken anlaşılabiliyor. Polisin uygulama yaptığını sanan sürücüler ise kural ihlali yapacaklarsa bundan vazgeçiyor.

"GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"

Daha önce şehirler arası yollarda gördüğü uygulamanın TEM otoyolunda da başlatılmasına şaşırdığını söyleyen Fatih Bölükbaş adlı sürücü, "Güzel bir şey olmuş caydırıcı. Ama bilmiyorum bizim insanımız buna da bir çözüm bulur. Görünce çok şaşırdım. Daha önce uzun yollara koyuyorlardı. Burada görünce şok oldum. İnşallah faydasını görürüz" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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