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tem otoyolunda feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

TEM OTOYOLUNDA FECİ KAZA: 1 ÖLÜ, 10 YARALI

Düzce'de yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Tarih : 11 Kasım 2016, 12:27
Puan Ver : Tem Otoyolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı(6/10)5


Rıdvan Erol yönetimindeki Siirt'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsü, TEM otoyolu Üçköprü mevkiiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında park halinde bulunan Zafer Güngör'ün idaresindeki inşaat malzemesi yüklü TIR'a arkadan çarptı.



Kazada otobüsün ön kısmında oturan bir yolcu ile şoför sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri önce yaralı yolcuyu daha sonra şoför Rıdvan Erol'u çıkardı. Erol olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.



 



kaynak:sonhaber








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