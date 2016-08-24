TEM OTOYOLUNDA ÇALIŞMA, İSTANBUL YÖNÜ 5 GÜN KAPALI...
TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikameti 5, Ankara istikameti 2, Bolu Doğu Kavşağı ise 3 gün ulaşıma kapatılacak.
TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5, Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.
Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karayolları ekipleri tarafından otoyolun Bolu Doğu Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değişim çalışması yapılacağı bildirildi.
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