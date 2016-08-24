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tem otoyolunda çalışma, istanbul yönü 5 gün kapalı...

TEM OTOYOLUNDA ÇALIŞMA, İSTANBUL YÖNÜ 5 GÜN KAPALI...

TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikameti 5, Ankara istikameti 2, Bolu Doğu Kavşağı ise 3 gün ulaşıma kapatılacak.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 17:25
Puan Ver : Tem Otoyolunda Çalışma, İstanbul Yönü 5 Gün Kapalı...(0/10)


TEM Otoyolu Bolu mevkisinde İstanbul istikametinin 5,  Ankara istikametinin 2 ve Bolu Doğu Kavşağının 3 gün ulaşıma kapatılacağı belirtildi.



Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, karayolları ekipleri  tarafından otoyolun Bolu Doğu Kavşağı bölümünde aydınlatma direklerinin değişim  çalışması yapılacağı bildirildi.








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