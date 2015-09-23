TEM OTOYOLUNDA BOĞA KAÇTI, POLİS KOVALADI
Kocaeli, Şekerpınar'da hayvan pazarından alınıp araca konulmak istenen boğa ipini koparıp TEM Otoyolu'na kaçtı. Boğa polis, karayolları ekibi ve boğanın sahiplerinin iki saat süren kovalamacasının ardından Kurtköy mevkiinde güçlükle yakalanabildi. Olay saat 01.30 sıralarında Kocaeli, Şekerpınar TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Cemil Arslan ve 4 yakını hayvan pazarından aldıkları iki adet boğayı kapalı kasa minibüse bindirmek istedi.
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