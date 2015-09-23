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TEM OTOYOLUNDA BOĞA KAÇTI, POLİS KOVALADI


TEM OTOYOLUNDA BOĞA KAÇTI, POLİS KOVALADI
Tarih : 23 Eylül 2015, 09:30
Puan Ver : Tem Otoyolunda Boğa Kaçtı, Polis Kovaladı(10/10)7


Kocaeli, Şekerpınar'da hayvan pazarından alınıp araca konulmak istenen boğa ipini koparıp TEM Otoyolu'na kaçtı. Boğa polis, karayolları ekibi ve boğanın sahiplerinin iki saat süren kovalamacasının ardından Kurtköy mevkiinde güçlükle yakalanabildi. Olay saat 01.30 sıralarında Kocaeli, Şekerpınar TEM  Otoyolu'nda meydana geldi. Cemil Arslan ve 4 yakını hayvan pazarından aldıkları iki adet boğayı kapalı kasa minibüse bindirmek istedi.








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